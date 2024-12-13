100 لوحة نادرة.. افتتاح معرض "رحلة إلى الشرق" في دار أوبرا الإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد البدري:

افتتحت دار أوبرا الإسكندرية مساء اليوم الخميس، معرض "رحلة إلى الشرق" الذي يضم أعمال الفنان الروسي فاسيلي دميترييفيتش بولينوف، أحد أبرز الفنانين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

حضر الافتتاح القنصل العام الروسي بالإسكندرية، كارين فاسيليان، ومدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، القنصل أرسيني ماتيوشينكو، ومدير المتحف الروسي التذكاري للتاريخ والفنون والطبيعة، ناتاليا بولينوفا، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والمثقفين المصريين والروس.

يستعرض المعرض الأعمال الفنية التي استلهمها بولينوف من رحلاته إلى مصر وسوريا وفلسطين، بهدف إنشاء سلسلة من اللوحات الإنجيلية بعنوان "من حياة المسيح".

وتضمن المعرض نحو 100 لوحة فنية نادرة، منها أعمال معروضة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تُعرض الرسوم متحركة على شاشات عرض رقمية، مما يتيح للزوار تجربة بصرية مميزة.

وأكدت ناتاليا بولينوفا، مدير المتحف الروسي التذكاري، أن هذا المعرض هو جزء من مشروع "فاسيلي بولينوف.. رحلة إلى الشرق"، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع متحف بولينوف ومنظمة "روسسوترودنيتشستفو"، وبدعم من السفارة الروسية في مصر.

من جانبه، قال القنصل أرسيني ماتيوشينكو أن المعرض يسلط الضوء على أعمال الفنان التي أنجزها خلال رحلاته إلى الشرق الأوسط، خاصة في سوريا، مصر وفلسطين، في محاولة لتوثيق حياة المسيح من خلال لوحاته.

وأضاف أن المعرض سيتنقل في محطته التالية إلى دار الأوبرا المصرية بالقاهرة في 15 ديسمبر، وهو حدث يعكس التطور المستمر في التعاون الثقافي بين مصر وروسيا.