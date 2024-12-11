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مصرع سيدة وشاب في حادث تصادم بالمنيا

08:01 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

إسعاف أرشيفية

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المنيا- جمال محمد:

لقيت سيدة مُسنة وشاب مصرعهما، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة نصف نقل وتروسيكل، بمركز سمالوط شمال المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق قرية العور ووجود حالتي وفاة.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة نصف نقل مع تروسيكل نتيجة السرعة الزائدة من قبل السائقين، مما أسفر عن مصرع كل من محسب محمد شحاته، 45 سنة، سائق، مقيم بقرية العور، وسلمى عبد القادر، 60 سنة، مقيمة بقرية السوبي، كما أصيب نجل الأول "محمد" 13 سنة، ومحمد رضا، 25 سنة.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، والمصابين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع سيدة وشاب في حادث حادث تصادم بالمنيا تصادم سيارة نصف نقل وتروسيكل
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