خلافات الجيرة تنتهي بمأساة.. المؤبد لمتهم بقتل ابني عمه في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

عاقبت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، شابًا بالسجن المؤبد لقتله شقيقين وإصابة آخر من أبناء عمومته بسبب خلافات الجيرة بقرية موشا بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فاروق عبد المجيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر الرئيس بالمحكمة و محمد حسن شلقامي نائب رئيس المحكمة وأمانة سر بخيت شحاته و فنجري عبدالرحيم.

تعود وقائع القضية رقم 19642 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية موشا ووجود جثتين ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط برفقة معاون وحدة المباحث، وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن مقتل "رضا. م. أ" وشقيقه "إسلام. م. أ" وإصابة شقيقهما "مصطفى. م. أ" ونجل عمهم "حسن. أ. ع".

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "حسين. أ. ع" 23 عامًا، شقيق المجني عليه الرابع. وأشارت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بسبب الجيرة بين المجني عليهم الأول والثاني والثالث (طرف أول) والمجني عليه الرابع (طرف ثاني شقيق المتهم)، تطورت إلى شجار بالأيدي قام على إثره المجني عليهم الأول والثاني والثالث بالتعدي بالضرب على المجني عليه الرابع.

وعلى إثر ذلك، قام المتهم بإحضار سلاح ناري من منزله وخرج مسرعًا إلى مكان المشاجرة القريب من منزله، وأطلق أعيرة نارية صوب المجني عليهم الأول والثاني والثالث، مما أدى إلى إصابتهم وسقوط المجني عليهما الأول والثاني أرضًا، وفرار المجني عليه الثالث. ثم أطلق المتهم أعيرة نارية على جسدي المجني عليهما الأول والثاني للتأكد من موتهما.