732 محضراً.. إغلاق 39 محلًا خلال أسبوع في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق خلال أسبوع، للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات.

أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 39 محلًا ومنشأة تجارية بالإضافة إلى تحرير 732 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جرى التحفظ على 4683 حالة إشغال متنوع وعمل 265 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بـ 260 ألف جنيه خلال أسبوع.

ومن جانبه شدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه المحافظ بمنع أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة السلع.