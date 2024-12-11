محافظ الدقهلية يشهد استلام 2 طن لحوم من صكوك "الإطعام"

الدقهلية- رامي محمود:

تسلم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك "الإطعام"، ليصل ما تم توزيعه على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة بنطاق المحافظة إلى 85 طن لحوم تحت رعاية وزير الأوقاف ويتم توزيعها تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

حضر تسلم اللحوم الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية والدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية.

وأكد "محافظ الدقهلية" على أنه سيتم إيصال لحوم صكوك الإطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة لضمان وصولها إليهم ،وثمن جهود وزارة الأوقاف والتضامن الإجتماعي من خلال توزيع لحوم صكوك الإطعام وسلة المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.