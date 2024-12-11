إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم "ميني باص" مع ملاكي بالعاشر من رمضان

كتب- محمد فتحي:

وقع قبل قليل، حادث تصادم "ميني باص" مع ملاكي، في مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، تحديدا على كوبرب الثالثة "أمام هايبر وان"، مما أسفر عن وقوع مصابين.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم أمام هايبر وان بالعاشر من رمضان، ووقوع مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، برفقة 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين، إذ تبين من المعاينة الأولية، إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.