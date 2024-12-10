4 مصابين من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة غاز بالمحلة الكبرى

الغربية- مروة شاهين:

أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة أرض الزغل، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل المنزل.

كانت مديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ من الأهالي في منطقة أرض الزغل، التابعة لدائرة قسم ثان المحلة، بشأن سماع دوي انفجار أسطوانة غاز منزلي، مما أسفر عن إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بحروق واختناقات.

انتقلت قوة من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين انفجار أسطوانة غاز، وتمت السيطرة على الحريق، ونُقل المصابون إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج.

وأظهرت التحريات والمعاينة الأولية اندلاع حريق بالطابق الأول من منزل مكون من ثلاثة طوابق، بسبب انفجار أسطوانة غاز منزلي. وأسفر الحادث عن إصابة شخص يُدعى "محمود.م" بحروق شديدة بلغت 85%، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام، وزوجته بحروق بنسبة 50%، بالإضافة إلى إصابة طفلين تم نقلهما إلى مستشفى الحروق بزفتى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.