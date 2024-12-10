إحالة أوراق قاتل محامي الفيوم إلى مفتي الجمهورية

الفيوم ـ حسين فتحي:

أحالت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج وعمر محمد سالم، اليوم الثلاثاء، أوراق المتهم بقتل محامٍ في قرية الإعلام إلى فضيلة مفتي الجمهورية للحصول على الرأي الشرعي في إعدامه. وقد تحددت جلسة يوم الثالث من يناير المقبل للنطق بالحكم.

تعود تفاصيل القضية رقم 89393 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الفيوم والمقيدة برقم 2100 لسنة 2023 جنايات كلي الفيوم، إلى يوم الثالث من مارس 2023، حيث قام المتهم حسام رمضان أحمد (38 عامًا) المقيم في قرية الإعلام بمهاجمة جاره، سيد عويس خلف (43 عامًا)، محامي، مستخدمًا فأسًا ليلقي به على رأسه من الخلف أثناء جلوسه أمام منزله، مما أسفر عن وفاته على الفور. وقد تم توثيق الحادث بكاميرا مراقبة التي التقطت فيديو للواقعة.

وفي كمين قاده المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، تم القبض على المتهم الذي ادعى الجنون، لكن مستشفى الأمراض النفسية والعقلية أكدت أن المتهم مسؤول عن تصرفاته.