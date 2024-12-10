بالأماكن والمواعيد.. قائمة مستشفيات الإسكندرية المخصصة للكشف على المتقدمين للحج

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن جاهزية 5 مستشفيات بالمحافظة لاستقبال الراغبين في السفر للحج لتوقيع الكشف الطبى عليهم ومنحهم التقارير اللازمة للتقديم الجهات المعنية بتنظيم موسم الحج لعام 1446/ 2025.

وأوضحت مديرية الصحة أن مواعيد الكشف الطبي يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 2 ظهرا ماعدا الجمعة والعطلات الرسمية، وعلى المتقدمين للكشف إحضار بطاقة الرقم القومي سارية.

وتتضمن المستشفيات المنوطة بتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين للحج في الإسكندرية كل من:

- مستشفى برج العرب المركزي؛ ومقرها الحي السكني الأول - المجاورة الخامسة - برج العرب.

- مستشفى رأس التين العام؛ ومقرها رأس التين - حي الجمرك

- مستشفى العامرية العام، ومقرها شارع مسجد شرقاوي أمام قسم العامرية

- مستشفى شرق المدينة، ومقرها شارع جمال عبد الناصر، سيدي بشر بحري

- مستشفى القباري التخصصي، ومقرها شارع الأمير لؤلؤ، مينا البصل، القباري.

ووفقا لوزارة الصحة والسكان سيتم اجراء الكشف الطبى على الراغبين في السفر للحج طبقا للنموذج الذى تم التوافق علي والتحاليل اللازمة للكشف وتشمل "صورة دم كاملة، تحليل وظائف كبد؛ تحليل وظائف كلى، أشعة عادية على الصدر"، مع التأكيد على أن يتم إرسال البيانات الإلكترونية لنتائج الكشف الطبي من خلال رابط شبكي بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة.