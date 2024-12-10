لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لضبط الأسعار.. حملات للسياحة على المطاعم والكافتيريات في الإسكندرية

11:55 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملات تفتيشية مكبرة على 33 مطعما وكافتيريا، بأحياء وسط وشرق والمنتزه أول، للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

ووفقًا لبيان صادر عن الإدارة، اليوم الثلاثاء، أسفرت الحملات عن ضبط مخالفات متنوعة بـ 23 مطعمًا وكافتيريا من بينها عدم الالتزام بقائمة الأسعار المعتمدة، وجود قائمة أسعار منتهية، البيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة.

وأشار الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أنه جرى إنذار أصحاب المنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الحملات تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين وعدم استغلالهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

حملات تفتيشية الإسكندرية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية ويوجه بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين

إعلان

إعلان

"لا موالاة أو معارضة".. شخصيات سياسية واقتصادية تطلق دعوة لبدء تأسيس كيان سياسي جديد
رئيس البرلمان السوري يتحدث لمصراوي.. "حقيقة التسريب الصوتي لبشار والمصير القادم"