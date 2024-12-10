لضبط الأسعار.. حملات للسياحة على المطاعم والكافتيريات في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملات تفتيشية مكبرة على 33 مطعما وكافتيريا، بأحياء وسط وشرق والمنتزه أول، للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

ووفقًا لبيان صادر عن الإدارة، اليوم الثلاثاء، أسفرت الحملات عن ضبط مخالفات متنوعة بـ 23 مطعمًا وكافتيريا من بينها عدم الالتزام بقائمة الأسعار المعتمدة، وجود قائمة أسعار منتهية، البيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة.

وأشار الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أنه جرى إنذار أصحاب المنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الحملات تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين وعدم استغلالهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.