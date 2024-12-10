مأساة في غرفة النوم.. "منار" أطلقت النار على نفسها في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت ربة منزل حياتها بسلاح ناري، داخل غرفة النوم بمسكن أسرتها، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج، وكشف شهود العيان تفاصيل الواقعة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بانتحار سيدة في منزلها دائرة مركز شرطة البلينا.

تبين وجود جثة "منار. ف" 26 عامًا ربة منزل مسجاة على ظهرها بالطابق الثاني، في غرفة النوم بالمنزل، ترتدي كامل ملابسها، وتبين إصابتها بطلق ناري بالرأس، وعثر بجوارها على سلاح ناري.

أفاد شاهدي الواقعة كل من خال المتوفاة "خالد. ا" 41 عامًا تاجر، وزوجة شقيق زوجها "سناء. ح" 43 عامًا ربة منزل، بوجود خلافات زوجية بين المتوفاة وزوجها، وأنه حال تواجدهما رفقة المتوفاة بالمنزل قامت بالتهديد بقتل نفسها، وصعدت إلى شقتها وأغلقت باب غرفة نومها وعقب ذلك تناهى إلى سمعهما صوت طلق ناري فقاما بكسر الباب فوجداها ملقاة على الأرض وبجوارها السلاح الناري المشار إليه.

فيما أفادا كل من زوج المتوفاة "أغا. ع" 37 عامًا موظف، وشقيق المتوفاة "شهير. ف" 30 عامًا عامل بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.