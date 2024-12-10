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غدًا قطع التيار الكهربائي عن 7 مناطق بمدينة طور سيناء

12:12 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

قطع التيار الكهربائي أرشيفية

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جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء عن قطع التيار الكهربائي غدًا الثلاثاء عن بعض المناطق بالمدينة لإجراء الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها أنه من المقرر أن يبدأ برنامج الصيانة الدورية من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 2 عصرًا.

وأشار البيان إلى أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن 7 مناطق وهي: حي الروضة، حي المروة، حي مبارك القديم، نادي الهجن، بنزينة الوادي، منطقة الوادي بجوار الكمين، وادي ميعر، بالإضافة إلى المخابز والمدارس والمحلات الواقعة في نطاق هذه المناطق.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية حتى استقرار التيار الكهربائي.

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