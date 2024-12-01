السيطرة على حريق في شقة سكنية بأسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في أسيوط، مساء اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة فريال بحي شرق أسيوط، دون أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بتلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة حول اندلاع حريق في شقة سكنية بشارع محمود رشوان بمنطقة فريال.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإطفاء، برفقة ضباط القسم وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث. وتبين من المعاينة والفحص أن الحريق نشب في شقة سكنية مملوكة للمواطن "أحمد . ع". وقد تمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

أسفر الحريق عن احتراق أثاث غرفة المعيشة بالكامل، دون وقوع أي خسائر بشرية. وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.