تشييع جثمان الطفلة سجدة "ضحية ميكروباص طوخ" (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شيّع أهالي قرية ميت كنانة التابعة لمدينة طوخ في محافظة القليوبية، اليوم الأحد، جثمان الطفلة "سجدة" ضحية الغرق في الرشاح بمحافظة القليوبية، والتي لقيت مصرعها في انقلاب ميكروباص، على طريق نامول، دائرة مركز شرطة طوخ.

خرج الجثمان من مسجد القرية وسط جموع ودعوات أهالي القرية لها بالرحمة والمغفرة، وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة. وتمكنت قوات الإنقاذ النهري في القليوبية، بمساعدة الأهالي، من انتشال جثمان الطفلة سجدة، التي قضت في حادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص آخرين، بعد 3 أيام من البحث عنها، حيث تم انتشال جثمانها صباح اليوم من مياه الرشاح بالمنطقة سالفة الذكر.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

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