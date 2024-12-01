لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس جامعة سوهاج يحصد جائزة التميز بملتقى الإبداع العربي -صور

11:17 ص الأحد 01 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الدكتور حسان النعماني
  • عرض 11 صورة
    الدكتور حسان النعماني
  • عرض 11 صورة
    الدكتور حسان النعماني
  • عرض 11 صورة
    الدكتور حسان النعماني
  • عرض 11 صورة
    الدكتور حسان النعماني
  • عرض 11 صورة
    الدكتور حسان النعماني
  • عرض 11 صورة
    ملتقى الإبداع العربي
  • عرض 11 صورة
    ملتقى الإبداع العربي
  • عرض 11 صورة
    الدكتور حسان النعماني
  • عرض 11 صورة
    ملتقى الإبداع العربي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

حصد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جائزة التميز لعام 2024، وذلك بملتقى التميز والإبداع العربي في دورته الثالثة، والذي شهد تكريم وحضور عدد كبير من المبدعين والشخصيات العلمية والأكاديمية البارزة في مجالات الأدب والفن والإعلام والرياضة في الوطن العربي، وذلك بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وفي كلمته أعرب الدكتور حسان النعماني، عن سعادته بهذا التكريم وحصوله على جائزة التميز من القائمين على الملتقى، والذي يعد منصة مهمة تجمع بين الشخصيات الأكثر تاثيراً وتميزاً في مصر والوطن العربي في مختلف المجالات الطبية والفنية والرياضية، وكوكبة من الفنانين والإعلاميين من مختلف أرجاء الوطن العربي، والذي يسهم في تعزيز قيم الإبداع في المجتمع.

وقدم رئيس جامعة سوهاج، الشكر للدكتورة داليا المتبولي، رئيسة المهرجان على جهودها المبذولة في تنظيم فعاليات هذا الملتقي، والذي يبرز نجاحات أبناء الأمة العربية وتأثيرهم القوي والفعال على المستوى الدولي، موضحاً أن الملتقى ضم نخبة من المبدعين والنجوم من مختلف المجالات للاحتفاء بهم وبنجاحاتهم المتميزة.

وأكد النعماني أن الجامعة بدعم من الرئيس السيسي والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي شهدت عدداً من الإنجازات من إنشاء كليات جديدة تتواكب مع متطلبات سوق العمل، وإنشاء مستشفيات جامعية جديدة تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لمواطني محافظات الصعيد ، مشيراً إلى أن جامعة سوهاج بالرغم من حداثتها إلا أنها أثبتت وجودها بين الجامعات الأخرى في مختلف القطاعات.

ملتقى الإبداع العربي سوهاج حسان النعماني جامعة سوهاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تصدير 59 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للصين

إعلان

إعلان

قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)