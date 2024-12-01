رئيس جامعة سوهاج يحصد جائزة التميز بملتقى الإبداع العربي -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

حصد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جائزة التميز لعام 2024، وذلك بملتقى التميز والإبداع العربي في دورته الثالثة، والذي شهد تكريم وحضور عدد كبير من المبدعين والشخصيات العلمية والأكاديمية البارزة في مجالات الأدب والفن والإعلام والرياضة في الوطن العربي، وذلك بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وفي كلمته أعرب الدكتور حسان النعماني، عن سعادته بهذا التكريم وحصوله على جائزة التميز من القائمين على الملتقى، والذي يعد منصة مهمة تجمع بين الشخصيات الأكثر تاثيراً وتميزاً في مصر والوطن العربي في مختلف المجالات الطبية والفنية والرياضية، وكوكبة من الفنانين والإعلاميين من مختلف أرجاء الوطن العربي، والذي يسهم في تعزيز قيم الإبداع في المجتمع.

وقدم رئيس جامعة سوهاج، الشكر للدكتورة داليا المتبولي، رئيسة المهرجان على جهودها المبذولة في تنظيم فعاليات هذا الملتقي، والذي يبرز نجاحات أبناء الأمة العربية وتأثيرهم القوي والفعال على المستوى الدولي، موضحاً أن الملتقى ضم نخبة من المبدعين والنجوم من مختلف المجالات للاحتفاء بهم وبنجاحاتهم المتميزة.

وأكد النعماني أن الجامعة بدعم من الرئيس السيسي والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي شهدت عدداً من الإنجازات من إنشاء كليات جديدة تتواكب مع متطلبات سوق العمل، وإنشاء مستشفيات جامعية جديدة تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لمواطني محافظات الصعيد ، مشيراً إلى أن جامعة سوهاج بالرغم من حداثتها إلا أنها أثبتت وجودها بين الجامعات الأخرى في مختلف القطاعات.