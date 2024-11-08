بالصور- محافظ أسوان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحى بقرية فارس

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أسوان - إيهاب عمران:

يواصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولاته الميدانية بتفقد عدد من المشروعات بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، للوقوف على حجم الإنجازات الجارية بها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وتفقد الدكتور إسماعيل كمال برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، وشوقى مصطفى رئيس المدينة، مشروع محطة معالجة صرف صحى فارس بتكلفة تقديرية 169 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 97% للأعمال المدنية، و88% للأعمال الكهروميكانيكي، ومن المقرر دخول المحطة للخدمة والتشغيل التجريبى بنهاية العام الحالى.

وأكد محافظ أسوان، أن الهدف من هذه الجولات الوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات من أجل تسليم هذه المشروعات، وليجنى المواطن الأسوانى ثمار الجهود التي تبذلها كافة أجهزة الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.