حريق كبير على كورنيش البحر بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

اندلع حريق كبير في كافيه على كورنيش البحر بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية.

وواصلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية جهودها للسيطرة على الحريق لمنع امتداده إلى المنشآت المجاورة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالإسكندرية بلاغًا باندلاع حريق هائل في الكافيه المذكور، مما دفع السلطات إلى إرسال 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث لمحاولة إخماد النيران.

كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى الموقع تحسبًا لوجود مصابين نتيجة الحريق.