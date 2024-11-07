قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة يومي السبت والأحد.. الأماكن والمواعيد

محافظات - مصراوي:

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة خلال يومي السبت والأحد القادمين، وذلك لإجراء صيانة دورية للمحولات الكهربائية.

وأوضح المركز في بيان له، أن المناطق التي ستشملها عملية فصل التيار الكهربائي يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، هي: السجل المدني، ونقابة عمال مصر والمنطقة المحيطة بها، والتأمين الصحي، والأسرة والطفل، وقصر الثقافة، والرقابة الإدارية.

أما يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، فسيشمل فصل التيار الكهربائي مناطق الزلازل، والوفاء، والاستاد.

وأكد المركز أن عملية فصل التيار الكهربائي ستبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، داعيًا المواطنين والمؤسسات إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.

وأشار المركز إلى أن هذه الصيانة الدورية تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمة كهرباء مستقرة وموثوقة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الأعمال ستساهم في تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل الأعطال.