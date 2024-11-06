إعلان

غدًا.. قطع التيار الكهربائي عن مدينة طور سيناء لمدة 3 ساعات

10:09 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

قطع التيار الكهربائي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد :

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قطع التيار الكهربائي غدًا الخميس، عن المدينة بالكامل لإجراء اختبارات لخلايا وأجهزة الوقاية بمحطة محولات طور سيناء بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تجري الاختبارات لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 11 صباحًا، وسيجري فصل التيار بالتتابع.

وناشدت الشركة المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.

قطع التيار الكهربائي مدينة طور سيناء قطع الكهربائي عن مدينة طور سيناء الشركة المصرية لنقل الكهرباء محطة محولات طور سيناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وُلد في قرطبة وتوفي في بني سويف.. ضريح الشيخ شمردل مقصد الزائرين من المحافظات

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)