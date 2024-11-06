غدًا.. قطع التيار الكهربائي عن مدينة طور سيناء لمدة 3 ساعات

جنوب سيناء – رضا السيد :

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قطع التيار الكهربائي غدًا الخميس، عن المدينة بالكامل لإجراء اختبارات لخلايا وأجهزة الوقاية بمحطة محولات طور سيناء بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تجري الاختبارات لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 11 صباحًا، وسيجري فصل التيار بالتتابع.

وناشدت الشركة المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.