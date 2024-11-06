رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي يزور ميناء الإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

زار أبو بكر عمر حدي، رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية والوفد المرافق له، ميناء الإسكندرية، لبحث التعاون والتعرف على التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ مشروعات بنية تحتية عملاقة في مجال صناعة الموانئ والنقل البحري.

كان في استقبال وفد جيبوتي كل من اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء بحري محمود خضير، رئيس مجلس إدارة شركة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

تأتي هذه الزيارة بناءً على دعوة من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للجانب الجيبوتي لزيارة مصر لتبادل الخبرات والتباحث حول إمكانية إثراء التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل البحري واللوجستيات.

واستعرض الوفد الجيبوتي إمكانيات محطة تحيا مصر التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2023 على مساحة 570 ألف متر مربع بأطوال أرصفة 2450 متر وبأعماق تتراوح بين 14.5 إلى 17.5 متر.

وأشاد رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية بالمحطة والتقنيات المتقدمة لتشغيلها لتضاهي أكبر المحطات العالمية من حيث عمليات الشحن والتفريغ والتخزين وتنظيم حركة مرور الشاحنات.