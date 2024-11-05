الدقهلية تتسلم 81 طنًا من لحوم صكوك ''إطعام الطعام'' لتوزيعها على المستحقين

الدقهلية تنفذ إجراءات عاجلة لتوفير 75 ألف بيضة يوميًا بـ 150 جنيهًا

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة تسلّمت نحو 81 طنًا من لحوم صكوك "إطعام الطعام" المقدمة من وزارة الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال استلام مرزوق، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من لحوم صكوك "إطعام الطعام" بكمية إجمالية قدرها 2 طن، ليتم توزيعها على مستحقي برنامج "تكافل وكرامة" بإشراف من مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

شهد عملية الاستلام كلٌ من الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتورة ماجدة جلال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بالإضافة إلى الدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ.

وأكد مرزوق أنه سيتم إيصال لحوم الصكوك إلى المستحقين في منازلهم بكرامة وعزة، مشددًا على منع تصوير المواطنين أثناء عملية التوزيع. وأشار إلى وجود متابعة مستمرة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وثمّن محافظ الدقهلية جهود وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي في توزيع لحوم صكوك "إطعام الطعام" وسلال المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية.