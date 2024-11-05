بالأسماء.. 9 مصابين في انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

أصيب 9 أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، بكسور وجروح متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص وهم: بولس ميلاد يني، 44 سنة، ماجد فتحي عبده، 38 سنة، مينا عدلي زكي، 36 سنة، أشرف رمضان غريب، 45 سنة، أشرف إبراهيم 55 سنة، إسحاق سعد وهبه 36 سنة، محمود زين العابدين، 27 سنة، ميشيل فخري سعد، 46 سنة، يني سعد يني، 47 سنة، مقيمون جميعاً بمحافظة بني سويف.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.