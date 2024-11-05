اختلفوا على ملكية الموتوسيكل.. إصابة عامل بطلق ناري في سوهاج

كتب- محمد فتحي:

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، عامل مصابا بطلق ناري على يد آخر نتيجة الخلاف على ملكية دراجة بمركز البلينا في سوهاج.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في سوهاج، إخطارًا يُفيد بوصول المدعو "عسران. م. أ"، 55 عاما، عامل، مصابا بطلق ناري ومقيم بدائرة مركز البلينا في محافظة سوهاج، لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

على الفور انتقل رجال الشرطة إلى المستشفى لسؤال المصاب، إذ اتهم المدعو "ناجح. ع. ح"، 26عاما، عامل، ومقيم بدائرة المركز بالتعدي عليه وإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته مما أدى إلى إصابتة المشار إليها بسبب خلافات على ملكية دراجه ناريه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.