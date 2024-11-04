محافظ الأقصر: إزالة 515 حالة تعد ضمن الموجة الـ 24 لإزالة التعديات

الأقصر-محمد محروس:

كشف المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، عن إزالة 515 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وفي إطار جهود الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعديات والبناء المخالف.

وأعلن المحافظ، أن المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 515 حالة (297 حالة تعد على مساحة 198773 متر من أراضي أملاك الدولة + 186 حالة على مساحة 7939 فدان و16 سهم و11قيراط أرض زراعية خاصة )، وذلك بالإضافة إلى 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 6825 متر مربع، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 24 يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في 12 أكتوبر الماضي وانتهت في الأول من نوفمبر الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الجاري وتُختتم بالمرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.