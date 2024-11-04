وكيل تعليم جنوب سيناء يوجه بتطبيق لائحة التحفيز التربوي -صور

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جنوب سيناء - رضا السيد :

أجرى عادل عبدالرحمن عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بمدرسة العبور الابتدائية والإعدادية بقرية الوادى التابعة لإدارة طور سيناء، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، وذلك في إطار توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتحقيق عام دراسي آمن ومنضبط ومنتظم.

وتفقد وكيل المديرية، فصول المدرسة وحرص على متابعة مستوى الطلاب وأدائهم في القراءة.

ووجه بوضع خطة وبرامج للطلاب ضعاف القراءة، مؤكدًا أنه سيواصل المرور مرة أخرى لمتابعة ما تم تنفيذه لتقييم الطلاب.

كما أجرى حواراً مع المعلمين حول ضرورة الاهتمام بكراسة الحصة، والالتزام بكتابة الواجبات على السبورة، ومتابعة حل الواجبات، ومناقشة كيفية تطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة.

وشدد على متابعة أداء الطلاب للمهام الدراسية داخل المدرسة، موجهًا بالمتابعة المستمرة للحضور والانضباط، والتطبيق الحازم للقرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة، مع المتابعة المستمرة للحضور والانضباط.

كما وجه بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة، وخلق بيئة مدرسية آمنة.