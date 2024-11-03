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بالصور.. تزايد الوفود السياحية على المناطق الأثرية فى المنيا

04:03 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    تزايد الوفود السياحية على المناطق الأثرية فى المنيا (1)
  • عرض 7 صورة
    تزايد الوفود السياحية على المناطق الأثرية فى المنيا (3)
  • عرض 7 صورة
    تزايد الوفود السياحية على المناطق الأثرية فى المنيا (6)
  • عرض 7 صورة
    تزايد الوفود السياحية على المناطق الأثرية فى المنيا (4)
  • عرض 7 صورة
    تزايد الوفود السياحية على المناطق الأثرية فى المنيا (5)
  • عرض 7 صورة
    تزايد الوفود السياحية على المناطق الأثرية فى المنيا (7)
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المنيا - جمال محمد:

شهدت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، توافد أعداد كبيرة من السياح من مختلف الجنسيات، من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا والأرجنتين.

وأعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، أن هذا الإقبال الذى تشهده المحافظة وخاصة فى منطقتي تونا الجبل وبنيحسن الشروق، يأتي فى إطار الاهتمام بتسهيل تجربة السياح خلال زيارتهم، مما يساهم في جذب مزيد من الزوار وتعزيز السياحة الثقافية داخل المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الإقبال يأتي تزامنا مع بدء الحجز الإلكتروني لتذاكر الدخول للمناطق الأثرية في تل العمارنة وتونا الجبل ومتحف ملوي، وكذلك من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني المتوفرة في المواقع، عدا منطقة بني حسن، الحجز متاح عبر الإنترنت فقط، وذلك في إطار تعزيز استخدام التكنولوجيا وتيسير عملية دخول الزوار إلى المواقع الأثرية، مما يسهم في تقديم تجربة أكثر أمتاعاً للسائحين والزوار.

محافظة المنيا المناطق الأثرية عماد كدواني محافظ المنيا
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