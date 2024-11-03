عمارة المسجد النبوي الشريف عبر العصور في ندوة بمكتبة الإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

نظمت مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "عمارة المسجد النبوي الشريف عبر العصور".

أدار الندوة الدكتور محمد الجمل، المشرف على مركز دراسات الحضارة الإسلامية بالمكتبة، بمشاركة عدد من الخبراء البارزين في مجال العمارة الإسلامية.

وقدم الدكتور صالح لمعي مصطفى، أستاذ العمارة الإسلامية والترميم ورئيس مركز إحياء تراث العمارة الإسلامية، محاضرة حول "توثيق وترميم تكسيات جدار القبلة بالحرم النبوي الشريف".

كما تحدث الدكتور فهد الوهبي، مدير مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، عن "المسجد النبوي الشريف: التاريخ والعمارة"، مستعرضًا موسوعة عمارة المسجد النبوي الشريف.

وقدم الدكتور محمد حمزة، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار بجامعة القاهرة، قراءة تحليلية جديدة في المصادر التاريخية المتعلقة بعمارة المسجد النبوي الشريف.

واختتمت الندوة بكلمة للدكتور جلال عبادة، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بقسم العمارة بجامعة عين شمس، حول "التراث الافتراضي بين التصور والواقع"، حيث تناول نمذجة التاريخ المعماري للمسجد النبوي الشريف.