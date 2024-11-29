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فقدان 100 شخص بعد انقلاب عبارة لنقل الركاب بنهر النيجر في شمالي نيجيريا

05:50 م الجمعة 29 نوفمبر 2024

انقلاب عبارة لنقل الركاب بنهر النيجر أرشيفية

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(أ ب)

أعلنت وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر النيجيرية، اليوم الجمعة، أن 100 شخص على الأقل، معظمهم من النساء، أصبحوا في عداد المفقودين بعد انقلاب عبارة ركاب كانت تقلهم إلى سوق للمواد الغذائية بإحدى مناطق نهر النيجر في شمالي نيجيريا.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر إبراهيم أودو لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن العبارة كانت تنقل الركاب من ولاية كوجي عبر النهر إلى ولاية النيجر المجاورة في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة عندما انقلبت.

انقلاب عبارة لنقل الركاب نهر النيجر في شمالي نيجيريا حالات الطوارئ في ولاية النيجر
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