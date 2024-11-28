إحالة أوراق مدانين بقتل شخص بأسلحة نارية في القليوبية للمفتي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية مستأنف، إحالة أوراق سائق وعاطل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما على ما اقترفاه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الصادر عليهما، لاتهامهما بقتل شخص بأسلحة نارية "بنادق آلية"، بسبب خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية.

صدر القرار برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأحمد عبد المنعم طبوشة، وأمانة سر نادر السقا.

أحالت النيابة العامة المتهمين: "يوسف ع. أ. م. ع" (31 سنة) و"إسلام ع. ك. ع. م" (28 سنة، سائق) في القضية رقم 173 لسنة 2024 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 13 لسنة 2024 على شمال بنها، لأنهما في يوم 2023/7/16 بدائرة مركز شبين القناطر "محافظة القليوبية" قتلا المجني عليه/ محمد نبيه عبد السميع محمد البيلي - عمداً مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة أنهما بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه، وأعدّا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية"، حيث توجها إثر خلافات سابقة إلى المكان الذي كانا يعلمان بتواجده فيه، وقاما بإشهار الأسلحة النارية التي أعدّاها سلفاً، مطلقين وابلًا من الأعيرة النارية صوبه، مما أسفر عن إصابته وفقاً لتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أدت إلى وفاته، قاصدين بذلك إزهاق روحه، وذلك كما هو مبين في التحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهما أحرزا أسلحة نارية مششخنة "بندقية آلية"، مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها، كما أحرزا ذخائر تُستعمل في الأسلحة النارية السابقة، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.