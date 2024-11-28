تداول 12 ألف طن عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 8 سفن تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، لتداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و729 شاحنة و368 سيارة مستوردة ومصدرة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، 404 شاحنة و180 سيارة، وشملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 325 شاحنة و188 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة Alcudia Express اليوم الخميس، بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية و Alcudia Express.

وجرى تداول 2000 طن بضائع و267 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية "وصول وسفر" لثلاث سفن وهى سينا، آور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1644 راكبا بموانيها.







