بالصور.. محافظ أسيوط يفتتح مدرسة النور للمكفوفين بعد إعادة تأهيلها

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أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مدرسة النور للمكفوفين في مدينة الأربعين بحي غرب أسيوط، بعد إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها لدعم المنظومة التعليمية.

وبعد إزاحة الستار واستقبال الطلاب بالورود، تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال التطوير التي شملت تجهيز المباني والفصول الدراسية، ومعمل الحاسب الآلي، وغرف التربية الفنية والموسيقى، والمكتبة، وغرفة الزائرة الصحية، وحجرة طباعة برايل؛ المدرسة تضم 60 فصلًا دراسيًا وغرفًا تعليمية وأنشطة ترفيهية وثقافية.

كما شاهد المحافظ بعض الفقرات الفنية للطلاب المكفوفين واستمع لعزفهم وترديدهم للأغاني الوطنية، واطمأن على مدى استيعابهم لما يتم تدريسه باستخدام طريقة "برايل".

تفقد المحافظ متحف المدرسة الذي يضم أعمالًا فنية للطلاب، تشمل مجسمات أثرية وصورًا للمناطق السياحية، ومعرضًا للمنتجات اليدوية المصنوعة من الأخشاب والخزف والخيوط والأقمشة والخرز.

وشاهد المحافظ أعمال القافلة الطبية للكشف على العيون، التي أقيمت ضمن مبادرة "عنيك في عنينا"، لتقديم التدخلات الطبية اللازمة للطلاب. كما تفقد الملعب المجهز للأنشطة الرياضية وشاهد ممارسة الطلاب لألعاب كرة الجرس، مشيدًا بمستواهم الرياضي ومعبرًا عن سعادته بتواجده بينهم أثناء ممارسة الأنشطة.