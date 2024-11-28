6 جثث و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي

أسيوط - محمود عجمي:

حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز الغنايم، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في فجر اليوم الخميس.

ونقلت 12 سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف أسيوط جثث كلا من: "جيهان. ا. خ"، 50 عامًا، و"خيريه. م. س"، 48 عامًا، و"محمد. ج. م"، 35 عامًا، و"خليفه. ع. س"، 65 عامًا، و"سيد. ح. ا"، 50 عامًا، إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام في أسيوط.

وتم نقل 9 مصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي هما كلا من: "أحمد. ص. ح"،20 عامًا، و"حنان. ح. م"، 50 عامًا، و"لطيفه. ع. س"، 66 عامًا، و"عمر. م. د"، 20 عامًا، و"محمد. س. م"، 59 عامًا، و"صالح.س. ع"، 60 عامًا، و"هانم. ع. س"،50 عامًا، وشخصان مجهولا الهوية.

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بالحادث ووجود وفيات ومصابين.

على الفور انتقل مدير أمن أسيوط إلى موقع الحادث، برفقة ضباط مركز شرطة الغنايم، وسيارات الاسعاف، ورجال المرور، ورئيس مجلس مدينة الغنايم، إذ تبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ميكروباص رقم "ي. ط. أ" 6758، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.