مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بـ"صحراوي المنيا"

المنيا-جمال محمد:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون بكسور وجروح متفرقة، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة، على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز مطاي شمال المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بورود إشارة من عمليات النجدة بانقلاب سيارة، ووجود متوفين ومصابين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع كل من علاء نادي شحاته، 45 عامًا، عامل، وحمادة شحاتة عبدالعزيز، 25 عامًا، عامل، مقيمين بمركز بني مزار.

كما أصيب 3 آخرون هم حمدي محمد سعد، 40 عامًا، وحسن عبد الباسط فتحي، 39 عامًا، وأحمد جمال علي، 39 عامًا، مقيمين بمركز بني مزار.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.