زيادة كراسات شروط "سكن لكل المصريين 5" بـ16 مكتب بريد في أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

وجه اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المسؤولين بمكاتب البريد بتنظيم عملية تسليم كراسات شروط شقق "سكن لكل المصريين 5"، التي تُوزع عبر 16 مكتب بريد مخصصًا بمختلف مراكز المحافظة. وأكد المحافظ أن الفترة المحددة لتسليم الكراسات تمتد من 26 نوفمبر حتى 24 ديسمبر المقبل، مع ضرورة تسهيل العملية ومنع التزاحم.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقيادة المهندس شريف الشربيني، لزيادة أعداد الكراسات الواردة إلى المحافظة لتلبية طلبات المواطنين بشكل كامل. وأكد أن الكراسات تُسلم بموجب بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم فقط لضمان تنظيم العملية.

وتشمل مكاتب البريد المحددة لتوزيع الكراسات في محافظة أسوان: مكتب بريد أسوان الرئيسي، أسوان الفرعي، القيسارية، السيل، نهضة كيما، كيما، توشكى، المحمودية، المساكن الشعبية، مجمع أسوان، نصر النوبة، دراو، كوم أمبو، كوم أمبو غرب، إدفو، وأبو سمبل السياحي.

اقرأ في مصراوي

ننشر أماكن شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي بأسوان