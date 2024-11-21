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ننشر أماكن شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي بأسوان

02:30 م الخميس 21 نوفمبر 2024

محافظة أسوان

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أسوان – إيهاب عمران:

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، توفر كراسات الشروط الخاصة بحجز شقق "سكن لكل المصريين" بمكاتب البريد المميكن في محافظة أسوان، وعددها 15 مكتبًا موزعة على مختلف مدن ومراكز المحافظة.

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت فى وقت سابق، تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 ودعم التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، ويستهدف المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ويشمل تقريبًا جميع مناطق الجمهورية.

يشمل طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2024 الجديد 70 ألف وحدة سكنية موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم تخصيص 60 ألف وحدة لمحدودي ومنخفضي الدخل، و10 آلاف وحدة أخرى لمتوسطي الدخل.

ويشمل الطرح وحدات سكنية على مستوى المدن الجديدة والمحافظات، بهدف توفير السكن المناسب لأكبر عدد من المواطنين ومن ضمن المحافظات التي سيتم طرح الوحدات السكنية بها محافظة أسوان.


مصراوي تنشر أسماء وعناوين مكاتب البريد المتوفر بها كراسات الحجز في أسوان





عناوين مكتب بريد أسوان

محافظة أسوان شقق الإسكان الاجتماعي أسوان
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