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محافظ الدقهلية: تقييم دوري لشركات النظافة وفسخ التعاقد مع المخالفة

04:54 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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    اجتماع رؤساء الجمعيات وأصحاب شركات النظافة (3)
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الدقهلية- رامي محمود:

اجتمع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم، مع عدد من رؤساء الجمعيات وأصحاب شركات النظافة لمناقشة واستعراض والاستماع إليهم للوصول إلى تحقيق خدمة لائقة بالمواطنين في كافة قرى ومراكز المحافظة والنهوض بمستوى النظافة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن العلاقة متكاملة بين المحافظة وبين المتعاقدين والجميع يجب أن يعمل لتوفير الخدمة المناسبة للمواطنين وتحقيق الرضى عن مستوى النظافة العامة بما يخدم الجميع ويحقق مصالح كل الأطراف .

ووجه محافظ الدقهلية محمد حمص مدير إدارة المخلفات الصلبة بضرورة تحقيق عناصر أساسية في التعاقد مع الراغبين من الجمعيات أو الشركات وذلك بدراسة واستعراض المعدات والعمال لديهم على الطبيعة وتقديم المستندات التي تؤكد وجود العدد المطلوب من المعدات والعمال.
وأضاف أنه سيتم التقييم بشكل دوري وفي حالة التقصير يتم فسخ التعاقد.

وأوضح محافظ الدقهلية أننا نسعى جميعا لتحقيق مصالح المواطنين في كل مكان ويجب ألا يكون ذلك على حساب أي طرف،وأشار إلى أنه ستتم المحاسبة حسب كميات التوريد بالطن وتختلف حسب بعد المسافة لتحقيق العدالة في التسعير وذلك بناءا على قرار لجنة مختصة بهذا الشأن.

رؤساء الجمعيات شركات النظافة اللواء طارق مرزوق
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