للتقصير والتراخي.. محافظ القليوبية يقيل رئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، قرارًا بإقالة صباح إبراهيم من منصبها كرئيس للوحدة المحلية بأبو زعبل.

وأوضح بيان لمحافظة القليوبية، اليوم، أن القرار جاء بعد ملاحظة المحافظ زيادة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن القرار جاء في إطار حرص المحافظة على حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بعد رصد العديد من التعديات المخالفة للقانون التي لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها وإزالتها.

وأكد المحافظ أن هذا القرار يعكس سياسة المحافظة في الحفاظ على المصلحة العامة ومكافحة التعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يتورط في هذه المخالفات.

كما وجه المحافظ الجهات المعنية بسرعة إزالة التعديات القائمة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية للإبلاغ عن أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالف للقانون.