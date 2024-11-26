"رايحين شغلهم".. إصابة 12 عاملًا في حادث على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 12 عاملاً، صباح اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مدخل مركز مغاغة شمالي المنيا، أثناء ذهابهم إلى عملهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز مغاغة، ووجود عدد من الإصابات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 12 عاملاً، بكسور وجروح متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة من قبل السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.