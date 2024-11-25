شاهد دموع وأفراح الفائزين بقرعة الحج فى أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أُقيمت اليوم الاثنين، قرعة حج مديرية أمن أسيوط لعام 1446هـ – 2025م في نادي الشرطة بأسيوط، بحضور اللواء أحمد جمال، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إلى جانب قيادات مديرية الأمن.

وتقدم للقرعة هذا العام 1738 مواطنًا ومواطنة، لاختيار 418 حاجًا بينهم 4 من كبار السن. بدأت الفعالية بكلمة من اللواء وائل نصار، الذي نقل تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للمتقدمين.

وأشار اللواء نصار مدير أمن أسيوط، إلى أن محافظة أسيوط حصلت هذا العام على عدد كبير من الفرص في القرعة، حيث تضاعفت نسبة الفائزين مقارنة بالعام الماضي، مما يتيح لعدد أكبر من المواطنين أداء فريضة الحج. وأكد أن القرعة تُجرى بواسطة الكمبيوتر دون أي تدخل بشري، مع اختيار 4 فائزين من كبار السن بالتزكية.

وشهدت القرعة أجواء من الفرح والزغاريد والبكاء فور إعلان أسماء الفائزين، وسط ترديد شعائر الحج "لبيك اللهم لبيك".

حضر الفعالية اللواء شريف أبو النجا، رئيس فرع الأمن العام، واللواء السيد الحديدي، مفتش وزارة الداخلية، والعميد مصطفى حسن، رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط، واللواء خالد مجاهد، مساعد المدير للشئون المالية والإدارية، إلى جانب القيادات الأمنية بالمحافظة وجمع من المواطنين والمتقدمين للحج. بدأت الاحتفالية بآيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ شحاتة عوض الزاوي.

يُذكر أن إجراءات القرعة العلنية شملت 1738 متقدمًا من مختلف مراكز ومدن المحافظة، لاختيار 414 حاجًا وحاجة و4 من كبار السن.

و توزعت أعداد الفائزين على النحو التالي: 17 من مركز ومدينة أبوتيج، 28 من مدينة أسيوط الجديدة ومركز الفتح، 40 من أسيوط أول، 45 من أسيوط ثان، 14 من مركز أبنوب، 47 من مركز أسيوط، 5 من مركز البداري، 8 من مركز الغنايم، 47 من مركز القوصية، 72 من مركز ديروط، 4 من مركز ساحل سليم، 8 من مركز صدفا، و81 من مركز منفلوط.

وهنأ مدير أمن أسيوط جميع الفائزين، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وداعيًا الله أن يحفظ مصر دائمًا. كما تمنى حظًا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام، مؤكدًا متابعة جميع أفراد بعثة الحج من لحظة سفرهم حتى عودتهم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.