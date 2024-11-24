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السيطرة على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية -صور

04:17 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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الإسكندرية – محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق نشب، اليوم الأحد، بشقة سكنية بعقار في منطقة العصافرة قبلي، ما أسفر عن التهام بعض محتوياتها، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثان يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بشقة بشارع الشيماء متفرع من المعهد الديني.

انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء وإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالعقار المشار إليه، ما تسبب في التهام النيران بعض محتوياتها دون حدوث أي إصابات.

وجرى السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها لباقي طوابق العقار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

حريق شقة الإسكندرية قوات الحماية المدنية
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