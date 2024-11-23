احتفال بالتعادل مع الأهلي أم تصوير مسلسل؟.. حقيقة حافلات مشجعي الإتحاد بالإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

شهد طريق الكورنيش في منطقة ستانلي بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، ظهور حافلات كبيرة مزينة بشعار نادي الاتحاد السكندري، وعلى متنها عدد من المشجعين المعروفين بانتمائهم للنادي وسط أجواء من التشجيع والحماس.

وربط العديد من المارة بين حافلة المشجعين وتعادل نادي الاتحاد السكندري مع الأهلي بنتيجة (1-1) في المباراة التي جرت أمس، حيث اعتقدوا أن الحافلة جزء من احتفالات المشجعين بهذا التعادل.

وتبين أن الحافلة كانت جزءاً من تصوير مشهد درامي ضمن مسلسل "العتاولة 2"، الذي يتم تصويره حاليا في بعض المناطق بالإسكندرية، ومن بينها طريق الكورنيش.

وتجمعت في منطقة ستانلي عدد من الحافلات المجهزة لتلبية احتياجات فرق الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، حيث تحتوي على معدات التصوير، الإضاءة، الصوت.

وفي سياق متصل شهد طريق الكورنيش ارتباكا مروريا وزحاما على الطريق الرئيسي والشوارع الجانبية لنحو 4 ساعات بالتزامن مع تصوير مشاهد المسلسل، ما أثار استياء عدد من المواطنين.

وكان أبطال مسلسل العتاولة، بدأوا تصوير أولى مشاهد الجزء الثاني من العمل في نهاية أكتوبر الماضي بإحدى المناطق الشعبية بالإسكندرية.

والعمل يدور في إطار شعبي تشويقي، يظهر خلاله أحمد السقا بشخصية "نصار فتيحة"، والذي ترك حياة السرقة في نهاية أحداث الجزء الأول، فيما تقدم زينة شخصية "حنة" وهي طباخة وزوجة السقا، أما طارق لطفي فيلعب دور "خضر فتيحة".

يذكر أن مباراة فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، انتهت أمس الجمعة بهدف لكل فريق، خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى الأهلي مع الاتحاد السكندري، على أرضية استاد السلام في إطار لقاءات الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الممتاز.