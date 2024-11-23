اللحم بـ 280 جنيهًا.. تعرف على أماكن منافذ بيع السلع المخفضة في المنيا

13 يومًا في أعماق الأرض.. تفاصيل انتشال جثة شاب من حفرة 30 متراً بالأقصر

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، استمرار المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 30%، على مستوى مراكز المحافظة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “بداية”، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين.

وأكد المحافظ أن هذه المنافذ منتشرة بجميع مراكز المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مع الحرص على جودة المنتجات، مشيراً إلى التوسع في فتح منافذ البيع الثابتة والمتحركة للوصول إلى المناطق النائية والمحرومة.

تشمل القوافل توفير اللحوم البلدية الطازجة بسعر 280 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بـ 200 جنيه، والكبدة بـ 100 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى السلع الاستراتيجية مثل الأرز، الدقيق، السكر، وبيض المائدة بأسعار تقل عن السوق.

وتتواجد تلك المنافذ في عدد من الأماكن وفقا للجدول التالي: