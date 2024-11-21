أماكن طرح كراسات شروط "سكن لكل المصريين 5" في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، توافر كراسات الشروط الخاصة بحجز شقق "سكن لكل المصريين 5" بمكاتب البريد المميكن في محافظة القليوبية، وعددها 15 مكتبًا وهي:

"مكتب بريد بنها البلد- مكتب بريد طوخ الرئيسي- مكتب بريد قليوب المحطة- مكتب بريد شبرا الخيمة- مكتب بريد نوبار- مكتب بريد أبو زعبل البلد- مكتب بريد الخانكة الرئيسي- مكتب بريد كفر شكر الرئيسي- مكتب بريد الخصوص- مكتب بريد بهتيم الرئيسي- مكتب بريد بنها الجديدة

مكتب بريد القلج- مكتب بريد القناطر الخيرية- مكتب بريد قها- مكتب بريد شبين القناطر".

وأوضح الصندوق أن سعر الكراسة 350 جنيها ولا يجوز التقدم بنفس الاسم أكثر من مرة، ومقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه و355 جنيها مصاريف تعاقد للشقق الجاهزة للتسليم الفوري، بمساحة 75 إلى 90 مترا، و مقدم جدية الحجز 30 ألف جنية و355 جنيها مصارف تعاقد للشقق التى سيتم استلامها بعد 36 شهرا، بمساحة من 75 إلى 90 مترا.

وجاءت أماكن طرح كراسات شقق سكن لكل المصريين 5 بجميع المحافظات كالتالي: