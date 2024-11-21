12 مكتب بريد.. ننشر أماكن شراء كراسة الشروط لحجز شقق الإسكان فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، توافر كراسات الشروط الخاصة بحجز شقق "سكن لكل المصريين"، بمكاتب البريد المميكن في محافظة أسيوط، وعددها 12 مكتبًا وهي:

مكتب بريد ديروط الرئيسي

العنوان: شارع أبوجبل (شارع ابوثائر) ديروط

مكتب القوصية الرئيسي

العنوان: شارع متفرع من شارع المساكن الشعبية، ( خلف مجلس المدينة) القوصية

مكتب بريد منفلوط الرئيسي

العنوان: بجوار مأمورية الضرائب العقارية، شارع جمال عبدالناصر، منفلوط

مكتب بريد أسيوط معاشات

العنوان: شارع سعد زغلول، أسيوط

مكتب بريد أسيوط النموذجي

العنوان: شارع محمود فهمي النقراشي بجوار محطة قطار أسيوط

مكتب بريد أبنوب الرئيسي

العنوان: شارع بورسعيد، المساكن الشعبية، أبنوب

مكتب بريد أسيوط الجديدة

العنوان: بجوار مقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة

مكتب بريد أبوتيج الرئيسي

العنوان: الطريق الزراعي أسيوط، سوهاج قبلي ، بجوار قسم جوازات أبوتيج

مكتب بريد صدفا فرعي

العنوان: شارع أبوالعباس ، صدفا

مكتب بريد الغنايم الرئيسي

العنوان: خلف مبني مجلس المدينة، شارع المعهد الديني، الغنايم

مكتب بريد البداري

العنوان: شارع جمال عبدالناصر، البداري

مكتب بريد ساحل سليم الرئيسي

العنوان: أمام النادي الرياضي، ساحل سليم

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