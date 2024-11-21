12 مكتب بريد.. ننشر أماكن شراء كراسة الشروط لحجز شقق الإسكان فى أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي:
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، توافر كراسات الشروط الخاصة بحجز شقق "سكن لكل المصريين"، بمكاتب البريد المميكن في محافظة أسيوط، وعددها 12 مكتبًا وهي:
مكتب بريد ديروط الرئيسي
العنوان: شارع أبوجبل (شارع ابوثائر) ديروط
مكتب القوصية الرئيسي
العنوان: شارع متفرع من شارع المساكن الشعبية، ( خلف مجلس المدينة) القوصية
مكتب بريد منفلوط الرئيسي
العنوان: بجوار مأمورية الضرائب العقارية، شارع جمال عبدالناصر، منفلوط
مكتب بريد أسيوط معاشات
العنوان: شارع سعد زغلول، أسيوط
مكتب بريد أسيوط النموذجي
العنوان: شارع محمود فهمي النقراشي بجوار محطة قطار أسيوط
مكتب بريد أبنوب الرئيسي
العنوان: شارع بورسعيد، المساكن الشعبية، أبنوب
مكتب بريد أسيوط الجديدة
العنوان: بجوار مقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة
مكتب بريد أبوتيج الرئيسي
العنوان: الطريق الزراعي أسيوط، سوهاج قبلي ، بجوار قسم جوازات أبوتيج
مكتب بريد صدفا فرعي
العنوان: شارع أبوالعباس ، صدفا
مكتب بريد الغنايم الرئيسي
العنوان: خلف مبني مجلس المدينة، شارع المعهد الديني، الغنايم
مكتب بريد البداري
العنوان: شارع جمال عبدالناصر، البداري
مكتب بريد ساحل سليم الرئيسي
العنوان: أمام النادي الرياضي، ساحل سليم
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