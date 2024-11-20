العثور على جثة طبيب أسنان داخل منزله في المنيا

المنيا- جمال محمد:

عثر الأهالي بحي شمال في مدينة المنيا، اليوم الأربعاء، على جثة طبيب أسنان داخل منزله، في ظروف غامضة، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى العام لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة "ج. م. ج" 48 سنة، طبيب أسنان، داخل منزله بأحد الشوارع المتفرعة من ميدان عبدالمنعم رياض.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وانتداب الطبيب الشرعي للكشف عليها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.