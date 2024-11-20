مصرع عامل سقط من السابع بأحد الأبراج السكنية في الفيوم

الفيوم ـ حسين فتحى:

لقي عامل بناء مصرعه، على خلقية سقوطه من الدور السابع بأحد الأبراج السكنية بمنطقة دلة بمدينة الفيوم

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم أول، بسقوط عامل من علو بأحد الأبراج السكنية بمنطقة دلة بمدينة الفيوم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين من تحريات المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، أن العامل يدعى محمد عبد العزيز محمود ،27 عامًا، مقيم بقرية السنباط التابعة لمركز الفيوم، يعمل على ونش لرفع مواد البناء.

وأضافت التحريات أنه كان يعمل بإحدى الشقق وأثناء رفع حمولة من الطوب اختل توازنه وسقط من الطابق السابع على الأرض جثة هامدة.

جرى نقله إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.