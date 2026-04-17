أثار احتفال عدي الدباغ بعد هدفه الملغي أمام شباب بلوزداد الجزائري، حالة جدل واسعة، حيث تلقى بطاقة صفراء، قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي وجود تسلل

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الشوط الأول بين نادي الزمالك وشباب بلوزداد، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وعلى الرغم من نجاح الفارس الأبيض، في تسجيل هدف في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، إلا أن النتيجة استمرت نظيفة، بعدما قرر الحكم إلغاء هدف عدي البداغ، بداعي وجود تسلل على نجم الزمالك الفلسطيني.

احتفال عدي الدباغ بعد هدفه الملغي في شباب بلوزداد

وعلى الرغم من إلغاء الحكم لهدف الأبيض، إلا أنه منح عدي الدباغ بطاقة صفراء، بعدما احتفل بالهدف مرتديا قناع "سبايدر مان"، قبل أن يعود الحكم ويلغي الهدف لوجود تسلسل، إلا أنه الدباغ نال البطاقة الصفراء.

وتحصل الدباغ على بطاقة صفراء، بعد احتفاله وهو يرتدي قناع "سبايدر مان"، حيث أن هذا الاحتفال يتم تصنيفه كسلوك غير رياضي.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وشباب بلوزداد

وتمكن نادي الزمالك، من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على حساب نظيره شباب بلوزداد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "نيلسون مانديلا" بالجزائر.

وحال تمكن نادي الزمالك من تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، سيضمن التأهل بشكل رسمي إلى نهائي الكونفدرالية موسم 2025-2026.

مشوار الزمالك في كأس الكونفدرالية

وتأهل الفارس الأبيض إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز في ربع نهائي البطولة على حساب أوتوهو الكونغولي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق شباب بلوزداد للدور ذاته، بعدما تخطى المصري البورسعيدي في ربع النهائي.

أقرأ أيضًا:

"يعكر صفو الملك".. رسالة قوية لجماهير الزمالك في مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد

"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية