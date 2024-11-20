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3 أيام من الطقس السيئ.. 25 صورة ترصد أمطار المكنسة بالإسكندرية

04:01 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

واصلت نوة المكنسة ضرب سواحل وأحياء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بأمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة إلى غزيرة دون تأثير على حركة الملاحة البحرية، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية بين 22 للعظمى، و18 للصغرى، وسرعة الرياح 16 كم/ الساعة والرطوبة 63%، فيما يستمر الطقس الغائم وتكاثر السحب الركامية.

وتواصل شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة نشر نحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والاستنفار العام بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ.

وعطلت الأمطار الدراسة، أمس الثلاثاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" وجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى جامعة الإسكندرية الأهلية.

وشدد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامتهم.

الإسكندرية الطقس السيئ أمطار الطقس حالة الطقس
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