تداول 11 ألف طن بضائع و477 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

سفينة شحن السيارات قادمة من جدة إلى وبورتوفيق

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبلت أرصفة موانئ البحر الأحمر، 11 سفينة تجارية محملة وحققت تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 477 شاحنة و240 سيارة ملاكي للإفراج النهائي.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 1000 طن بضائع، 121 شاحنة و211 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، و356 شاحنة و29 سيارة تريبتك.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل، بينما غادر الميناء أمس السفينتين الحرية و Alcudia Express، كما جرى تداول 2500 طن بضائع و200 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وايلة.

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم الأربعاء لاستقبال السفينة ELIF IPEK على متنها 190 سيارة بوزن 380 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1170 راكبًا بموانيها.







