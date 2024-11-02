بالصور- إزالة 176 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى من الموجة 24 في أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بمواصلة التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن، لاستكمال جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك بواقع 11 حالة بمساحة 6069 م2 بمركز دراو، ضمن فعاليات المرحلة الأولى والتى شهدت إزالة 176 حالة تعدى بمساحة 518 ألف م2.

وكلف المحافظ بضرورة إدراج مختلف الحالات المستهدفة، مع إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين فى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.







